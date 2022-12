Er moést een akkoord zijn over kerncentrales voor oudejaar, maar dat is mislukt: “Meer tijd nodig om tot akkoord te komen dat beide partijen volledig tevreden stelt”

Er is nog géén akkoord over de verlenging van de twee jongste kerncentrales tussen de federale regering en uitbater Engie Electrabel. De officiële deadline liep nochtans op 31 december af. Maar de regering liet zaterdagavond weten dat “het overleg voortgezet zal worden”, want “er is meer tijd nodig om tot een akkoord te komen dat beide partijen volledig tevreden stelt.”