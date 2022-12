Aanhoudende regenval zet grote delen land onder water: “Als er nog regen bijvalt, komen we helemaal in de problemen”

In de Heinestraat in Kaprijke loopt het water over de straat. — © EMT

De aanhoudende regenval van de jongste dagen zorgt ervoor dat grote delen land onder water staan. De situatie in Kaprijke en Bassevelde is zorgwekkend. “Als er nog regen bijvalt, komen we helemaal in de problemen”, zegt de brandweer.

Oudejaarsdag, even over de middag. Brandweerlui van de post Kaprijke trekken door de straten en trachten waar mogelijk het overtollige water weg te laten vloeien. Het Plein van Kaprijke is traditioneel een van de plaatsen waar het water zich verzamelt. “Heel wat grachten zijn tot aan de rand gevuld”, zegt brandweercommandant Patrick Goossens van de post Kaprijke. “Het minste of het meeste dat er nu nog bijvalt, wordt problematisch.”

In de Heinestraat loopt het water uit de gracht van de ene kant van de weg in gracht aan de andere kant. “Het stuk land achter mijn huis staat blank”, vertelt buurtbewoner Mathieu Verly. “Gelukkig loopt het nog niet binnen. Het doorspoelen van het toilet levert wel problemen op. Hopelijk wordt het snel wat droger.”

Vele malen erger dan in de Heinestraat is het in de Basseveldse Knokstraat. “Het lijkt wel of je door het krekengebied van Sint-Laureins fietst”, zegt een toevallige wielertoerist. “Overal waar je kijkt, zie je water. Vele honderden vierkante meter land staan onder water.”

Beekstraat

Traditioneel bij zware regenval staan de grachten in de Beekstraat, een veel bereden verbindingsweg tussen Bassevelde en Kaprijke, tot aan de rand gevuld. ”Op heel wat plaatsen staat het water al op het fietspad”, zegt Goossens. “De gemeentelijke technische dienst heeft al waarschuwingsborden geplaatst. Hopelijk belandt niemand naast de weg in de gracht. We raden iedereen dan ook aan om voorzichtig te rijden.” (Lees verder onder de foto)

De Knokstraat in Bassevelde — © EMT

De oorzaak van het onheil lijken de onvoldoende geruimde afwateringskanalen in de Isabellapolder te zijn. De grachten werden er door een juridisch dispuut een jaar lang niet geruimd, waardoor de bufferende capaciteit onvoldoende blijkt momenteel. Het water uit de polder moet afgevoerd worden richting Boekhoute, waar het via het pompgemaal overgepompt wordt richting de Braakman in Philippine. De ongeruimde grachten verhinderen echter dat het water vlot afgevoerd wordt. Velen houden dan ook hun hart vast en houden de weersvoorspellingen scherp in de gaten.