De champagne mag weer de koelkast in: Everton houdt Manchester City in bedwang ondanks recordgoal Erling Haaland

Erling Haaland heeft zich in de geschiedenisboeken van de Engelse Premier League getrapt. Het Noorse fenomeen opende net voor het halfuur de score voor Manchester City tegen Everton. Goed voor al zijn 21ste (!) doelpunt van het seizoen. Een record. Geen enkele speler scoorde ooit meer voor januari. En dat terwijl het WK de Premier League meer dan een maand on hold zette. Het doelpunt van Haaland zou echter niet genoeg zijn voor de zege. Demarai Gray zorgde met een fantastische goal nog voor de gelijkmaker. City sluit het jaar zo af op de tweede plek.

Manchester City heeft de WK-break goed verteerd. De troepen van coach Pep Guardiola zetten in de Carabao Cup grote concurrent Liverpool opzij en ook in de competitie werd er gewonnen van Leeds. Met een thuiswedstrijd tegen Everton hoopten de Citizens het jaar in schoonheid af te sluiten met een overtuigende zege.

Die intentie werd ook meteen duidelijk op het veld. City tikte Everton, waar Rode Duivel Amadou Onana aan de start verscheen, tureluurs, maar toonde zich niet creatief genoeg om doelman Jordan Pickford op de proef te stellen. Maar toen Riyad Mahrez na een knappe actie doelpuntenmachine Erling Haaland vond, was de doelman toch geklopt: 1-0, een droomstart voor Kevin De Bruyne en zijn ploegmaats, en dat zonder echt te schitteren.

Meteen ook het 21ste doelpunt van Erling Haaland in de Premier League dit seizoen. Een record. Geen enkele speler scoorde ooit meer doelpunten in de Premier League voor de het nieuwe jaar. En dat terwijl de competitie een maand stillag door het WK in Qatar. Fenomeen. Afwachten of de Noor in de tweede helft zijn record nog wat scherper stelt.

Gray bezorgt City vroege nieuwjaarskater

City leek de zege al binnen en leunde achterover in de tweede helft. Everton, dat voor de rust op geen enkel moment voor gevaar kon zorgen, kwam zo meer en meer in de wedstrijd. Dat leverde zelfs een doelpunt op. Demarai Gray ging op wandel in de defensie van Manchester City, maar leek zich vast te lopen. De 26-jarige aanvaller rukte zich toch even los en haalde verschroeiend uit. Doelman Ederson kon niet anders dan toekijken hoe het leer in de verste hoek binnenvloog.

De troepen van coach Pep Guardiola schudden nog een waar slotoffensief uit hun sloffen, maar scoren lukte niet meer. City duikt zo met een puntendeling en een tweede plek het nieuwe jaar in. Wil het zijn titel verlengen, zal het in 2023 beter moeten doen of hopen dat leider Arsenal nog instort.

