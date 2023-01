Al bijna twee weken houden misnoegde chauffeurs ‘claxonprotest’ op brokkelviaduct: “We respecteren hen, maar hebben onze slaap nodig”

Sinds maandag 22 december mogen vrachtwagens op het viaduct van Gentbrugge slechts 70 kilometer per uur rijden, in plaats van 90. Uit onderzoek blijkt immers dat ze zo minder lawaai maken wanneer ze over de voegen van de brug rijden. Maar de beslissing van minister Lydia Peeters (Open VLD) zet kwaad bloed bij heel wat chauffeurs. Al sinds de invoering van de snelheidsaanpassing rijden sommigen onder hen luid claxonnerend over het viaduct. Dat houdt de omwonenden uit hun slaap.

“In de omgeving van het viaduct slapen duizenden mensen die hun slaap hard nodig hebben”, zegt Hans Verbeeck. Hij is buurtbewoner en voorzitter van de actiegroep Viadukaduk, die vragende partij was voor de snelheidsverlaging. “Gezinnen met kinderen, ouderen, enzovoort. De geluidsoverlast kan op die manier zorgen voor gezondheidsproblemen. Het gedrag van de bestuurders vinden we dan ook onverantwoord.”

De buren roepen op tot overleg. “De overheid neemt best initiatief via de transportfederaties, maar we zijn bereid om mee te praten. We viseren de chauffeurs niet: we hebben respect voor hun beroep, maar zij moeten ook respect hebben voor de bewoners van Gentbrugge en Ledeberg. De infrastructuur is het probleem, maar daar valt voorlopig weinig aan te doen. We moeten er nog jaren mee samenleven, maar ons welzijn is intussen wel belangrijk.”

LEES OOK. Truckers voeren claxonnerend actie tegen snelheidsverlaging op viaduct van Gentbrugge: “We zijn opnieuw de dupe”