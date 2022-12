Real Madrid-ster Vinicius Jr. opnieuw slachtoffer van racisme na wissel: “En ze doen er niets tegen!”

Wat een groot feest had moeten worden voor Real Madrid, bleek achteraf een wedstrijd om snel te vergeten. Real Madrid won dan wel op bezoek bij Real Valladolid, het zag Vinicius Jr. racistische bejegend worden door het thuispubliek. Dat valt te zien op beelden die een supporter maakte. Het is niet de eerste keer dat de Braziliaan het slachtoffer is van racisme. Ook begin dit seizoen kreeg de flankaanvaller te maken met dit soort wanpraktijken. De Braziliaan reageerde op sociale media en kreeg daarbij de steun van ploegmaat David Alaba.

“Racisten blijven naar de stadions komen om de grootste club ter wereld van dichtbij bekijken en La Liga blijft niets doen… Ik zal met opgeheven hoofd doorgaan en mijn overwinningen en die van Madrid vieren. Uiteindelijk is het MIJN schuld”, reageerde Vinicius cynisch.

David Alaba stak zijn ploegmaat een hart onder de riem en wil dat er actie wordt ondernomen. “Genoeg is genoeg. Er moet meer worden gedaan. We zullen trots blijven op onze achtergrond. Blijf vooral jezelf broer”, aldus Alaba.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Bekijk hieronder de beelden van het incident: