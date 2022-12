Ambassade vraagt medewerkers om Oekraïense vluchtelingen uit te leggen wat vuurwerk is: “Geluid kan psychologisch moeilijk zijn”

De Oekraïense ambassade in Nederland heeft medewerkers van opvanglocaties gevraagd om Oekraïense vluchtelingen goed voor te bereiden op het vuurwerk zaterdag. “Het geluid van vuurwerk kan psychologisch moeilijk te verduren zijn voor sommige Oekraïners. We hopen dat de mensen op de locaties waar Oekraïners tijdelijk verblijven uitleg aan onze burgers geven over wat ze kunnen verwachten”, zegt een woordvoerster van de ambassade.