Burgemeesters trekken vergunningen voor geluidsarm privévuurwerk weer in door stormweer

De burgemeesters van de politiezone Hageland hebben besloten de vergunningen die waren afgeleverd voor vuurwerk op Oudejaarsavond, opnieuw in te trekken. Dat doen ze door de voorspelde rukwinden.

Binnen de Politiezone Hageland - die de gemeentes Tielt-Winge, Kortenaken, Bekkevoort, Geetbets en Glabbeek overkoepelt - geldt normaal algemeen verbod is op vuurwerk. De burgemeester van iedere gemeente kan echter voor geluidsarm vuurwerk een vergunning afleveren of individuele toelatingen geven voor knallend vuurwerk.

De burgemeesters van Tielt-Winge, Kortenaken en Glabbeek hadden elk twee toelatingen gegeven voor het afsteken van geluidsarm vuurwerk. Na overleg zaterdagochtend en op advies van de brandweer, hebben ze echter beslist op die vergunningen weer in te trekken. “ Er worden rukwinden van 50 à 60 km/h voorspeld. Vanaf een windsnelheid van 30 km/h is het afsteken van vuurwerk gevaarlijk voor de omgeving vermits de vuurpijlen uit de richting geblazen kunnen worden. Dit kan voor gevaarlijke toestanden zorgen”, klinkt het.

De betrokkenen worden hiervan nog persoonlijk op de hoogte gebracht. De burgemeesters roepen ook nog op om voorzichtig te zijn vanavond want de rukwinden kunnen hevig zijn en voor takken of losgerukte kabels op de weg zorgen. Het noodnummer 1722 voor niet-dringende bijstand van de brandweer is dan ook geactiveerd. Bij gevaarlijke situaties dient men het nummer 112 te bellen.

hsb