Vier menselijke schedels gevonden in bagage op Mexicaanse luchthaven

Op de luchthaven van Queretaro, in centraal-Mexico, zijn vrijdag vier menselijke schedels ontdekt in een pakje met bestemming Verenigde Staten. Dat meldt de Mexicaanse Nationale Garde.

De schedels waren ingepakt in aluminiumfolie, en zaten in een kartonnen doos die door een koerier naar de Verenigde Staten werden gebracht. Het pakje was afkomstig uit de Mexicaanse staat Michoacan, één van de meest gewelddadige regio’s in het land, en moest naar een bestemmeling in de Amerikaanse staat South Carolina.

De Mexicaanse Nationale Garde gaf geen verdere details over de identiteit van de slachtoffers, of over het mogelijke motief voor het verzenden van de menselijke resten.

