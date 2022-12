Dit verzin je niet! Cristiano Ronaldo kan debuut voor Al-Nassr maken tegen… eeuwige rivaal Lionel Messi

De lucratieve transfer van Cristiano Ronaldo naar het Saudische Al-Nassr is nog maar net afgerond, of de Portugees heeft al iets nieuwe om naar uit te kijken: zijn debuut. Dat kan er eentje met een gouden randje worden. Op 19 januari neemt Al-Nassr het in een oefenduel op tegen Paris Saint-Germain, de club van… Lionel Messi. Het zou dus kunnen dat Ronaldo zijn debuut maakt tegen zijn eeuwige rivaal.