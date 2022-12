Congo roept ambassadrice in Frankrijk terug op verdenking van verduistering miljoenen: “Kassa van ambassade veranderd in privékassa”

De Democratische Republiek Congo heeft haar ambassadrice in Parijs, Isabel Tshombe, teruggeroepen omdat ze verdacht wordt van de verduistering van miljoenen euro’s. De diplomate, die de dochter is van de vroegere Katangese leider en Congolese premier Moïse Tshombe, ontkent de beschuldigingen.

Isabel Tshombe is sinds januari 2022 op post in Frankrijk. Volgens een nota van de Congolese minister van Buitenlandse Zaken Christophe Pen’Apala, moet ze “voor 23 januari 2023” naar Kinshasa terugkeren.

De ambassadrice moet zich onder meer verantwoorden voor een kastekort van ongeveer 1,8 miljoen euro bij “de verkoop van paspoorten, visakosten en andere kanselarijverrichtingen”, zo blijkt uit het document. Voorts beschuldigt de minister de diplomate ervan dat ze 2,5 miljoen euro achterhield die naar de schatkist van Congo had moeten vloeien.

Lutundula verwijt de ambassadrice dat ze “de kassa van de ambassade in een privékassa veranderde die zonder naleving van de basisbeginselen van de financiële orthodoxie werd beheerd met misprijzen van de wettelijke bepalingen.”

Tshombe zal in Kinshasa door een tuchtcommissie verhoord worden over de geldverduistering. Ze zei zaterdag op Twitter dat ze “recht in haar schoenen stond en bleef staan”.