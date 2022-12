Het was een moeilijk jaar voor Bart De Wever, niet alleen in het stadhuis en in de Wetstraat, ook thuis. Een van zijn kinderen heeft in een diepe crisis gezeten. “Je kunt maar zo gelukkig zijn als je ongelukkigste kind. Ik ben dus heel ongelukkig geweest”, zegt hij. “Maar ik hoop dat het ergste nu voorbij is.”