Een telefoontje naar het Pentagon of even WhatsAppen met een Oekraïense kolonel. Minstens zes uur per dag is Roger Housen bezig met de oorlog in Oekraïne. In een terug- en vooruitblik vertelt de Limburgse oud-kolonel over de invloed van China, de afspraken tussen Washington en Moskou en waarom het einde nog niet in zicht is.