Eén dode en twee gewonden bij schietpartij in Zweden, politie houdt klopjacht op dader of daders: “Vuurwerk afgestoken om verwarring te zaaien”

Bij een schietpartij in Vällingby, een voorstad van de Zweedse hoofdstad Stockholm, is zaterdagavond één dodelijk slachtoffer gevallen. Dat meldt Aftonbladet. Er vielen ook zeker twee gewonden.

De schietpartij vond zaterdagavond omstreeks 18.30 uur plaats in het centrum van Vällingby, aan een McDonald’s-restaurant. Daarbij zouden zeker drie mensen neergeschoten zijn: één mannelijke twintiger is overleden aan zijn verwondingen, twee anderen raakten gewond maar zouden volgens politiewoordvoerder Helena Boström Thomas “niet in levensgevaar” vertoeven. Er was ook sprake van een vierde slachtoffer, maar dat is niet duidelijk.

De dader of daders – daarover bestaat evenmin duidelijkheid – zou ontkomen zijn. De politie doorzoekt de omgeving met behulp van politiehonden en een helikopter, en er zouden ook wegversperringen opgezet zijn in en rond Stockholm. Meerdere mensen werden wel al opgepakt voor verhoor. “We zetten veel middelen in, en controleren voertuigen en mensen, brengen de volgorde van de gebeurtenissen in kaart, en gaan op zoek naar de dader of daders”, aldus de politiewoordvoerder.

Afleidingsmanoeuvre?

Volgens de eerste berichten zou er voor de schietpartij eerst vuurwerk afgestoken zijn, mogelijk om verwarring te zaaien. “Plots waren er veel knallen en vuurwerk te horen”, aldus een buurtbewoner bij Aftonbladet. “Heel veel, meer dan normaal, zodat het moeilijk te bepalen was of het ging om geweerschoten dan wel vuurwerk. Het was bijna zo dat je je afvraagt ​​of het een bewust afleidingsmanoeuvre was.”

Stockholm werd de afgelopen dagen opgeschrikt door verschillende explosies en schietpartijen. De politie onderzoekt nu of die incidenten verband houden met de schietpartij van vandaag.