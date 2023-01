Dodentol na overstromingen en aardverschuivingen op Filipijnen opgelopen tot 49

De dodentol van de overstromingen en aardverschuivingen op de Filipijnen tijdens de kerstperiode is gestegen tot 49. Dat heeft het nationale rampenagentschap zondag meegedeeld. Er worden ook nog een twintigtal personen vermist.

Alles samen werden meer dan 550.000 mensen in meer dan 30 provincies door het noodweer getroffen, voegde het agentschap er aan toe. Minstens 51.400 personen zijn ontheemd en verblijven in evacuatiecentra of bij vrienden en familie. De schade aan de infrastructuur en aan de landbouw wordt geraamd op omgerekend ruim 25 miljoen dollar.