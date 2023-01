Man (23) overleden bij carbidschieten om nieuwe jaar in te luiden in Nederland

Een 23-jarige man is zaterdag overleden nadat hij zeer ernstig gewond was geraakt tijdens carbidschieten in het Nederlandse dorp Diessen (Noord-Brabant). De politie is bezig met het horen van getuigen, maar gaat uit van een noodlottig ongeval.

Het ongeval gebeurde rond 16.40 uur in het dorp in de gemeente Hilvarenbeek. Er waren ongeveer veertig mensen aanwezig die het ongeluk zagen gebeuren. Het slachtoffer werd na het ongeval in zorgelijke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Carbid is een verbinding van koolstof en calcium. Carbidschieters stoppen een brokje carbid in een lege melkbus en maken dat nat. Daardoor ontstaat een gas dat zich ophoopt in de met een bal afgesloten bus. Via een gat in de onderkant van de melkbus wordt het gas aangestoken. Na korte tijd explodeert het gas en schiet de bal tientallen meters weg.

Carbidschieten behoort tot de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. De traditie stamt af van de Germanen. In het noorden en oosten van het land is het laten knallen van carbid al heel lang traditie, waar ook speciale clubs voor zijn. Carbid is geen vuurwerk en wordt dus niet geregeld binnen het vuurwerkverbod.