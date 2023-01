Honderden passagiers brengen oudjaar noodgedwongen door op cruiseschip

Het cruiseschip Viking Orion in 2020. — © AFP

Een cruiseschip dat momenteel voor de kust van het zuiden van Australië ligt, heeft al sinds de tweede kerstdag niet meer kunnen aanmeren. Honderden passagiers moesten daardoor de jaarwisseling aan boord van het schip doorbrengen. De reden zou een soort “maritieme aangroei” op de romp zijn. Dat schrijft The Guardian.

Het schip, de Viking Orion, vertrok op de tweede kerstdag in Wellington in Nieuw-Zeeland, maar mocht niet aanmeren toen het zich aanbood in Christchurch, Dunedin en Hobart. Daarna voer het schip door naar Adelaide, waar werd vastgesteld dat er maritieme micro-organismen op de romp groeien. Om Australische wateren te mogen betreden moet het schip eerst de romp laten schoonmaken, klinkt het bij de autoriteiten.

“Het vaartuig moet de romp reinigen om de biovervuiling te verwijderen en te voorkomen dat potentieel schadelijke mariene organismen door het vaartuig worden meegevoerd”, aldus het Australische ministerie van Visserij zondag.“Professionele duikers werden rechtstreeks door de rederij/agent ingeschakeld om de romp te reinigen terwijl het vaartuig buiten de Australische wateren voor anker lag.”

“Hoewel het schip verschillende stops op de route moest missen om de vereiste schoonmaak te kunnen uitvoeren, zal het naar verwachting op 1 januari zoals gepland naar Melbourne varen, en we verwachten dat de geplande route op 2 januari volledig zal worden hervat. Viking werkt rechtstreeks met de gasten aan compensatie voor de impact op hun reis”, liet de organisatie achter het cruiseschip weten.

De kapitein van het schip, Marko Snajdar, schreef vrijdag een brief aan de passagiers waarin hij zich verontschuldigde voor de situatie. (sgg)