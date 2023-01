Hij werd op het WK al gehaat door heel Nederland, maar nu is ook Spanje beruchte ref Lahoz beu: “Met circus de wedstrijd vermoord”

Na Argentinië - Nederland, drie weken geleden, was arbiter Antonio Mateu Lahoz al veelbesproken en dat was na FC Barcelona - Espanyol (1-1) niet anders. De Spaanse arbiter gaf in het La Liga-duel zeventien gele kaarten (twee keer geel, dus rood voor Jordi Alba en Vinicius de Souza Costa) en blonk uit in het nemen van discutabele beslissingen. In de Spaanse media ligt de leidsman flink onder vuur.