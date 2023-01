Londen eert overleden Queen en Oekraïne tijdens vuurwerkshow

In tal van steden werd 2023 met een spetterende vuurwerkshow ingeluid. Ook in Londen telden duizenden mensen samen af tot de iconisch Big Ben middernacht sloeg en het nieuwe jaar officieel was begonnen. Ze werden getrakteerd op een groots spektakel en zagen hoe de London Eye blauw en geel oplichtte uit solidariteit met Oekraïne. Het werd ook even emotioneel toen de overleden Queen geëerd werd en haar stem door de feestelijke nacht weerklonk.