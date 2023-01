Vliegende tackle van Haaland zorgt voor beroering in Engeland, maar ook De Bruyne niet onbesproken na fout op collega-Rode Duivel Onana

Manchester City en Everton deelden zaterdagavond in een billijk gelijkspel de punten. Voor het Everton van Amadou Onana een gewonnen punt, voor het Manchester City van Kevin De Bruyne twee verloren punten in de titelstrijd. Al wordt er in Engeland meer gepraat over bepaalde tussenkomsten van Kevin De Bruyne en ploegmaat Erling Haaland.

Erling Haaland was zaterdag andermaal goed voor een doelpunt, zijn 21e (!) al dit seizoen in de Premier League. Superlatieven schieten haast te kort om zijn fenomenale statistieken te omschrijven, maar het was niet allemaal peis en vree in Manchester. Niet alleen door het puntenverlies, maar ook door één veelbesproken actie van de Noorse goalgetter. Op slag van rust hield Haaland zich allerminst in om de bal te heroveren. Met een waanzinnige vliegende tackle maaide hij tegenspeler Vitaliy Mikolenko onderuit. En wat logischerwijs had moeten volgen, kwam er niet. Scheidsrechter Madley vond de tussenkomst blijkbaar niet al te erg en hield het bij geel.

“Haaland heeft geluk gehad dat hij op het veld mocht blijven”, vertelt gewezen scheidsrechter Peter Walton bij BT Sport. Oordeel zelf via onderstaande video:

Al was ook Kevin De Bruyne niet bepaald een heilig boontje tijdens de wedstrijd. In Engeland raken ze eveneens niet uitgepraat over de charge van de Rode Duivel bij zijn Belgische teamgenoot Amadou Onana. Bij Talk Sport geeft oud-voetballer Danny Mills zijn kijk op de feiten.

“Die actie van De Bruyne is veel erger dan die van Erling Haaland”, klinkt het. “Die tackle van Haaland lijkt erger omdat hij op volle snelheid naar de bal toegaat, maar een gele kaart is daar op zijn plaats. Bij Onana was De Bruyne gewoonweg veel te laat met zijn interventie. Met slechts geel komt hij goed weg. De Bruyne is een van de beste middenvelders die ik al heb zien spelen, maar volgens mij zouden veel anderen er niet op deze manier vanonderuit hebben kunnen muizen zoals hij”, doelt Mills op de goede reputatie van de Rode Duivel.

Irritatie bij Guardiola

Het spreekt voor zich dat trainer Pep Guardiola werd bevraagd over beide acties van zijn topspelers. De Spanjaard reageerde daar eerder geprikkeld op. “Gaan we het daar nu echt over hebben? Haaland verdiende inderdaad een gele kaart, maar meer ook niet. Ik heb hem meteen nadat het gebeurde aangemaand om rustiger te blijven, want we konden het onszelf niet permitteren met een man minder te vallen. Hij zei dat hij boos was door een eerder voorval in de partij, maar verder heeft hij het goed opgevat. Wat Everton allemaal heeft gedaan, hebben jullie gemist?”, aldus een geïrriteerde Guardiola, die zich niet wilde uitlaten over een negatieve relatie met de arbitrage. “Ik ben hier al zeven jaar in dienst en daarin heb ik nog nooit geklaagd over het optreden van de scheidsrechters.”

De samenvatting van de wedstrijd: