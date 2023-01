Vuurpijl doorboort brandstoftank en zet drie auto’s in lichterlaaie: “Feestvierders staken vuurwerk af buiten toegestane periode”

In Westkerke, deelgemeente van Oudenburg, zijn drie auto’s uitgebrand nadat feestvierders vuurwerk afschoten. “Op dat moment reed een politiepatrouille voorbij en vermoedelijk zijn de feestvierders in paniek geraakt”, zegt Oudenburgs burgemeester, Anthony Dumarey (Open VLD).

Ondanks het verbod om vuurpijlen af te schieten op oudejaarsnacht, waren er her en der toch enkelingen die zich aan een potje vuurwerk waagden. In Westkerke veroorzaakten afgeschoten vuurpijlen een zware brand.

Kort na 1 uur kreeg de brandweer melding van een brand in de Westkerksestraat, ter hoogte van parochiezaal Sint-Audomarus. Politie en brandweerlui snelden ter plaatse. Bij aankomst bleek het om drie auto’s te gaan die in lichterlaaie stonden. Volgens de lokale politie van politiezone Kouter liggen vuurpijlen aan de basis van de brand.

“Tijdens de overgang van oud naar nieuw, waren mensen feest aan het vieren in de plaatselijke parochiezaal”, duidt burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD). “Het waren mensen uit die zaal die vuurwerk hadden afgestoken.”

Vreemd genoeg was vuurwerk tussen middernacht en 00.30 uur wel toegelaten in Oudenburg. “We zijn al drie jaar bezig met een afbouwscenario waarbij vuurwerk op termijn volledig verboden wordt in Oudenburg”, legt de burgemeester uit. “Twee jaar geleden mocht dat nog tot 2 uur en vorig jaar nog tot 1 uur. Dit jaar mocht er gedurende een half uur vuurwerk afgestoken worden. Het is de bedoeling dat vuurwerk afsteken vanaf volgend jaar volledig verboden wordt.” (Lees verder onder de foto)

De brandweer had alle moeite om het vuur onder controle te krijgen, maar kon niet verhinderen dat drie auto’ s volledig uitbrandden. — © IF

De feestvierders die vuurwerk afschoten hielden zich echter niet aan de periode waarin dat mocht. “Op het moment dat het vuurwerk werd afgestoken, passeerde een politiepatrouille”, vervolgt de burgemeester. “Ze moeten in paniek geraakt zijn en zo kwam de vuurwerkbox onder een auto terecht. Een van de vuurpijlen doorboorde de benzinetank van een van de wagens, met alle gevolgen van dien. De man die het vuurwerk had afgestoken, een 29-jarige man uit Ichtegem, raakte daarbij verbrand aan de handen.” De man werd naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer kreeg het felle vuur maar moeilijk onder controle. “Twee wagens zijn volledig uitgebrand en een derde wagen liep heel wat schade op”, aldus de burgemeester. De politie deed de nodige vaststellingen en maakte een proces-verbaal op van onopzettelijke brandstichting. Ook het parket werd op de hoogte gebracht.