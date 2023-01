Bestuurder (48) komt om het leven na botsing tegen duiker in gracht

De bestuurder botste in een gracht tegen een duiker. Hij overleed ter plaatse. — © Sven Van Haezendonck

Onze-Lieve-Vrouw-Waver, Sint-Katelijne-Waver

In de vroege nieuwjaarsochtend is een 48-jarige man uit Sint-Katelijne-Waver om het leven gekomen bij een verkeersongeval in deelgemeente Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het slachtoffer stierf ter plaatse.