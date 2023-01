Minstens negen doden bij nieuwjaarsviering in Oeganda

Toen de klok middernacht sloeg was het in de buurt van de Oegandese hoofdstad duwen en trekken om het vuurwerk te zien. In een smalle passage in de Freedom City Mall is het daardoor uitgedraaid op een drama. “Heel veel mensen kwamen vast te zitten omdat ze er in groten getale naar binnen gingen om het vuurwerk te zien. Daarbij zijn velen gestikt. Tot nu toe is van negen mensen de dood bevestigd”, luidde de verklaring van de politie.

Bij de overledenen zou ook een tienjarige jongen zijn. (sgg)