Achttienjarige sterft door vuurwerk in Oostenrijk

In het Oostenrijkse St. Johann am Steinfelde is in de nacht van zaterdag op zondag een 18-jarige om het leven gekomen bij een vuurwerkongeval. Dat meldt de politie.

De man was in de weer met vuurwerk dat vanuit een lanceerbuis wordt afgevuurd. Het vuurwerk zou te vroeg afgegaan zijn, maar de exacte omstandigheden zijn nog onduidelijk. Drie mensen raakten gewond bij hetzelfde incident. Een van hen is er erg aan toe.

Bij een ander vuurwerkongeval in Oostenrijk, in Lichtenau im Waldviertel, liep een 16-jarige jongen levensgevaarlijke verwondingen op. In Ardagger verloor een 19-jarige verschillende vingers.