Oekraïense president Zelenski zegezeker in nieuwjaarsspeech: “2023 wordt het jaar van de overwinning”

“Laat dit het jaar van onze terugkeer zijn”, zei Volodimir Zelenski zaterdag, die na 311 dagen oorlog nog steeds strijdvaardig is. “De terugkeer naar ons land, naar het normale leven, naar gelukkige momenten zonder avondklok.” Volgens Zelenski begon “2022 op 24 februari”, de datum dat Rusland Oekraïne binnenviel en is het nog steeds “donker, luidruchtig en complex” voor zijn landgenoten. “Maar we zullen nooit meer bang zijn. Dit jaar was het jaar van Oekraïne. Het jaar van de Oekraïners.”

Zelenski heeft slechts één wens voor zijn land en zijn landgenoten: de overwinning. “Tussen de berichten van honderdduizenden gedode vijanden, duizenden eenheden van verwoest Russisch legermateriaal, zou het belangrijkste cijfers en het grootste succes moeten verschijnen”, klonk het nog. “603.628 vierkante kilometer. Het gebied van een onafhankelijk Oekraïne, zoals het al sinds 1991 bestaat. En altijd zal bestaan. Glorie voor Oekraïne! Gelukkig nieuwjaar!”

