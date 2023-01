Oud-ploegmaat Franz Beckenbauer reist niet af naar Brazilië voor begrafenis van Pelé: “Mijn gezondheid laat dat niet toe”

De Duitse voetballegende Franz Beckenbauer zal de begrafenis van Pelé dinsdag niet bijwonen. “Ik zou maar wat graag naar Brazilië gaan, maar mijn gezondheid laat zo’n lange vlucht echter niet toe”, vertelde der Franz in een interview met Bild am Sonntag.

In de jaren zeventig van vorige eeuw speelden de intussen 77-jarige Beckenbauer en Pelé samen bij het Amerikaanse New York Cosmos. Ze werden er vrienden. “Hij was als een broer voor mij. De laatste jaren was er vanwege omstandigheden minder contact, maar zo’n vriendschap blijft altijd overeind. Wat nu nog rest, zijn de herinneringen.”

Donderdag overleed Pelé op 82-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker in een ziekenhuis in de Braziliaanse metropool Sao Paulo. De voorbereidingen voor de begrafenis van komende dinsdag zijn intussen volop aan de gang.