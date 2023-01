Boek prins Harry vooral hard voor broer William: “Ik zie niet hoe ze zich hierna kunnen verzoenen”

Spare, het boek van de Britse prins Harry, zal later deze maand verschijnen. En het Verenigd Koninkrijk - en vooral het koningshuis - wacht opnieuw vol spanning naar de inhoud van dat boek. Toen Harry en zijn echtgenote Meghan hun Netflix-documentaire op de wereld loslieten werd er gevreesd dat die vol beschuldigingen naar de koninklijke familie zou zitten. Buckingham Palace was klaar om te reageren indien nodig. Maar grote rellen bleven uiteindelijk uit.

Nu het boek van Harry er zit aan te komen, is het opnieuw uitkijken naar mogelijke onthullingen die voor tumult kunnen zorgen in het Verenigd Koninkrijk. Een bron, die meer zou afweten van het boek, vertelde aan de Britse krant The Times dat dit keer zijn vader koning Charles meer gespaard zal blijven dan initieel verwacht, maar dat zijn broer prins William en zijn echtgenote Kate het doelwit zullen zijn.

“Over het algemeen denk ik dat het boek slechter voor hen zal zijn dan de koninklijke familie verwacht. Alles wordt blootgelegd. Charles komt er beter uit dan ik had verwacht, maar vooral William wordt hard aangepakt, en zelfs Kate krijgt het een beetje te verduren. Er zijn van die kleine details, en een beschrijving van de ruzie tussen de broers. Persoonlijk zie ik niet hoe Harry en William zich hierna kunnen verzoenen.”

Bovenop de verwachtingen voor het boek van Harry, zijn er nu ook geruchten dat zijn echtgenote Meghan nu ook met haar eigen memoires zal komen. Het koppel zou in 2021 een deal getekend hebben met uitgeverij Penguin Random House voor vier boeken. Meghan heeft al een kinderboek gepubliceerd. Daar komt nu Spare van Harry bij en er zijn geruchten dat het koppel momenteel ook werkt aan een ‘welness’-boek. De memoires van Meghan zou dan het vierde boek worden.

Spare van prins Harry werd geschreven door JR Moehringer en verschijnt op 10 januari. (sgg)