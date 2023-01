Britse politie doet dringend opsporingsbericht: twee criminelen ontsnapt uit psychiatrische instelling op oudejaarsavond

De Britse politie is dringend op zoek naar twee mannen die op oudejaarsavond ontsnapt zijn uit een psychiatrische instelling in Northampton. Wie de mannen ziet, wordt aangeraden hen niet te benaderen.

Eén van de twee ontsnapte mannen is de 43-jarige Nicolas Courtney. Hij is een veroordeelde zedendelinquent en kon ontsnappen tijdens een begeleide wandeling rond 18.00 uur (lokale tijd) op 31 december. De man heeft een kaalgeschoren hoofd en heeft opvallende tattoos in zijn nek.

De andere man is de 19-jarige Johnny Brady. Hij zat in de instelling opgesloten voor een ernstige geweldpleging in Derby. Hij kon zaterdag uit de instelling ontsnappen rond 15.30 uur (lokale tijd). De twee ontsnappingen zouden niet aan elkaar gelinkt zijn.

“We willen een rechtstreeks beroep doen op Johnny om hem gerust te stellen dat hij niet in de problemen zit, maar om alstublieft terug te keren naar St Andrew’s of zich bekend te maken bij de politie. We moeten ervoor zorgen dat je veilig bent en de zorg krijgt die je nodig hebt.”

De lokale politie heeft burgers aangeraden de mannen niet te benaderen wanneer ze gespot worden.

