Noah en Olivia opnieuw populairste voornamen in Vlaanderen

Net zoals in de voorgaande jaren waren Noah voor een jongen en Olivia voor een meisje in 2022 de vaakst gekozen voornamen voor baby’s in Vlaanderen. Dat blijkt uit gegevens van Kind & Gezin.

De top vijf, voor de periode van 1 januari 2022 tot 1 januari 2023, bestaat voor de jongens uit Noah (415 keer gegeven), Arthur (299), Liam (294), Louis (281) en Adam (280). Voor de meisjes wordt Olivia (349) gevolgd door Mila (275), Nora (273), Louise (245) en Ella (227).

Noah is al een hele tijd populair. De naam staat sinds 2014 onafgebroken in de top 5. Olivia kwam in 2016 in de top 5 bij de meisjes.