Feestvierders beschieten brandweer met vuurwerk: “Het leek wel een oorlogszone”

Het was voor politie en brandweer een woelige nieuwjaarsnacht in de Mechelse regio. Vooral in Mechelen zelf was het erg druk en negeerden feestvierders massaal het vuurwerkverbod. De brandweer is er zelfs doelgericht beschoten met vuurpijlen. Net zoals in Willebroek. “Op de Leuvensesteenweg in Mechelen leek het wel een oorlogszone. Dit heb ik in mijn 28 jaar bij de brandweer nooit meegemaakt”, zegt kapitein Jurgen Hellemans.