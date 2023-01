Anderlecht-spelers Lior Refaelov en Adrien Trebel mogen met andere clubs praten

Jesper Fredberg - de nieuwe sportief directeur - drukte al zijn stempel op Anderlecht door een nieuwe coach aan te stellen, maar pas vanaf 1 januari is de Deen officiëel in dienst bij RSCA. De dossiers Refaelov en Trebel zullen snel zijn aandacht opeisen.

Begin november vertrouwde Lior Refaelov ons nog toe tijdens een interview: “We vinden wel een akkoord voor 1 januari.” De Israëli had toen al enkele verkennende gesprekken gevoerd met CEO Peter Verbeke over zijn toekomst, maar toen bleek die laatste langer out dan verwacht met een virale infectie en dus kwamen de contractbesprekingen met Rafa op een laag pitje te staan. Verbeke komt straks terug in een andere rol, maar Fredberg zal de draad met Refaelov weer moeten opnemen.

Daar wacht hij best niet te lang mee, want zijn entourage schermt met interesse van onder meer Maccabi Haïfa en van een club uit de MLS. Al verkiest Refaelov zelf om bij Anderlecht te blijven. Hij wordt in april weliswaar 37 jaar, maar met 6 goals en 7 assists tot nu toe is hij ook dit seizoen erg belangrijk. Bovendien woont zijn gezin - zijn oudste zoon voetbalt bij Antwerp - erg graag in België en koestert de spelverdeler de ambitie om ook na zijn actieve carrière een rol te blijven spelen bij Anderlecht. Al heeft Rafa uiteraard ook een contract met een stevig jaarsalaris en zal Fredberg dat ook moeten rijmen met het gelimiteerde budget.

Het financiële luik wordt ook een thema bij Adrien Trebel. Diens vijfjarige monstercontract dat hij in 2018 van Marc Coucke kreeg, loopt in juni eindelijk af. De kans dat de Fransman kan bijtekenen aan dezelfde voorwaarden - een jaarsalaris van 2,71 miljoen euro - is nihil. Toch betekent dit niet automatisch dat het verhaal van Trebel bij Anderlecht ten einde loopt.

Afweging

Adrien Trebel wil graag in België blijven, liefst bij paars-wit. Zijn vrouw en zoontje voelen zich thuis in Brussel en de middenvelder heeft weinig goesting om zijn gezin in een lucratief, exotisch avontuur te storten. De speler begrijpt dan ook dat hij salaris zal moeten inleveren om te kunnen blijven, maar hij hoopt dat Anderlecht hem toch nog mooi voorstel doet. Ondanks zijn verbanning onder Vincent Kompany en een resem blessures is Trebel nog steeds een steunpilaar voor de vele talenten in de club. Hij heeft net als Refaelov impact op het spel van RSCA.

Anderlecht tastte het terrein rond Trebel ondertssen al een beetje af, maar Fredberg moet weldra aangeven of alle partijen echt rond de tafel gaan zitten. Een afweging die allesbehalve simpel wordt.