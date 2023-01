Twee agenten gewond bij tussenkomst op fuif in Kortrijk Xpo

De agenten van de politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) raakten gewond bij hun tussenkomst op eindejaarsfuif Cheers in Kortrijk Xpo. Daar was een vechtpartij uitgebroken

De feiten speelden zich omstreeks drie uur zondagmorgen af. De vechtersbazen keerden zich op een bepaald ogenblik tegen de politie. Twee agenten raakten daarbij gewond en hadden verzorging nodig. Ze zijn een tijdje arbeidsongeschikt. Drie verdachten werden opgepakt. Eén van hen wordt gerechtelijk vervolgd voor slagen aan agenten.

In Kortrijk Xpo vond voor het eerst sinds de uitbraak van corona opnieuw een oudejaarsfuif plaats. Voor het overige verliep de overgang van oud naar nieuw in Kortrijk vrij rustig. De politie moest wel geregeld tussenkomen, maar het waren al bij al kleine incidenten. En er werd redelijk wat vuurwerk afgestoken.

Ook in de regio Menen bleef het vrij rustig. Commissaris Stefaan Vannieuwenhuyse van de politiezone Grensleie: “De overgang van oud naar nieuw is tamelijk rustig verlopen in onze politiezone. Er waren tussenkomsten voor nachtlawaai en we werden opgeroepen voor een ruzie bij een café maar er waren geen bestuurlijke aanhoudingen of andere markante feiten van gerechtelijke aard.”