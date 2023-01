Kim Jong-un belooft productie van nucleaire wapens “exponentieel” op te voeren in 2023

Kim Jong-un is het nieuwe jaar begonnen zoals hij het oude is geëindigd: met rakettesten én dreigende taal. De Noord-Koreaanse dictator beloofde in 2023 de productie van kernkoppen “exponentieel” op te voeren en een nog krachtigere intercontinentale ballistische raket (ICBM) te bouwen.

Als teken van toenemende vijandigheid jegens de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan riep Kim Jong-un tijdens een toespraak op een bijeenkomst van zijn Arbeiderspartij op tot een “exponentiële toename” van het nucleaire arsenaal van zijn land.

De toespraak zelf dateert al van zaterdag, maar werd pas zondag vrijgegeven. Enkele uren eerder had Noord-Korea nog een rakettest uitgevoerd en meerdere ballistische raketten afgevuurd in zijn oostelijke wateren. 2022 was op dat vlak trouwens een “recordjaar”: nooit eerder deed Noord-Korea in twaalf maanden tijd zo veel rakettests.

En het ziet er niet naar uit dat het nieuwe jaar veel beterschap zal brengen. “De huidige situatie vereist dat ons land de inspanningen verdubbelt om onze militaire macht overweldigend te versterken en onze soevereiniteit, veiligheid en nationale belangen te beschermen”, aldus Kim volgens het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. “Alleen zo kunnen we het hoofd bieden aan de gevaarlijke militaire acties van de Verenigde Staten en andere vijandige troepen die ons aanvallen.”

Kim beschuldigde Washington en Seoel van een “complot om Pyongyang te isoleren en te verstikken”. “Ongeëvenaard in de menselijke geschiedenis”, noemde hij het nog.