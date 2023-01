Klimaatactivisten gearresteerd tijdens nieuwjaarsconcert in Wenen

De Oostenrijkse politie heeft zes klimaatactivisten opgepakt die zondag het wereldberoemde nieuwjaarsconcert in Wenen wilden verstoren, zo melden lokale media. Het optreden van het Wiener Philharmoniker wordt elk jaar in tientallen landen live op de televisie uitgezonden, ook in België.

Het concert onder leiding van dirigent Franz Welser-Möst begon aan het einde van de ochtend in de Wiener Musikverein. De krant Kurier meldt dat de activisten in de concertzaal zaten en aan het begin van het concert werden geïdentificeerd. Ze werden even later door agenten in burgerkleding opgepakt.

Na hun arrestatie bleek dat de activisten lijm bij zich hadden, aldus Oostenrijkse media. Wat ze precies van plan waren, is niet bekend. De actie is opgeëist door de Oostenrijkse tak van Letzte Generation (Laatste Generatie). Die zegt dat de activisten tijdens het concert een spandoek omhoog wilden houden.

De politie hield al rekening met eventuele verstoringen van het nieuwjaarsconcert, dat voor het eerst sinds de coronapandemie weer in een volle zaal werd gehouden. Klimaatactivisten kwamen vorig jaar veelvuldig in het nieuws door onder meer wegen te blokkeren en kunstwerken te besmeuren.