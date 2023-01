Haar leven hing aan een zijden draadje: baby Djulia kwam op 1 januari vier weken te vroeg met spoedkeizersnede te wereld

De eerste nieuwjaarsbaby in de regio kwam met een spoedkeizersnede. De mama is Waalse maar beviel in de grensstad Menen van Djulia.

Mama Patricia Macrez is eigenlijk van Comines (Komen), dat is dus Waals grondgebied. Om te bevallen koos ze voor de grensstad Menen en AZ Delta. Baby Djulia werd vier weken te vroeg geboren op 1 januari. En een keizersnede moest het leven van de kleine dreumes redden.

Djulia werd geboren om 0.45 uur zondagmorgen. Mama Patricia Macrez (34) is Waalse en de eer van de eerste Zuid-West-Vlaamse baby gaat dus eigenlijk naar Mona Verhamme uit Wevelgem. Die werd geboren in Kortrijk om 8.50 uur zondagmorgen.

Het plezier om de vroeggeboorte van Djulia is er echter niet minder om. Al hing haar leven aan een zijden draadje. De baby weegt nog maar twee kilogram en meet 44 centimeter. Macrez: “Ik was oudejaar aan het vieren toen ik om half twaalf zaterdagavond bloed verloor. Ik wist onmiddellijk dat er iets niet pluis was. Mijn moeder bracht me naar het ziekenhuis. Het werd met spoed een keizersnede. Ik ben ze hier erg dankbaar.”

Griet Casteele van AZ Delta is even opgelucht en blij als mama Macrez. Casteele: “Zet er maar bij dat dit AZ Delta het beste ziekenhuis is. We zijn even gelukkig als de mama en het gaat goed met haar en Djulia.”