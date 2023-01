Jean-Marie Dedecker, Frank Raes en José De Cauwer blikken terug op de Rode Duivels, de dood van Pelé en de rest van 2022 (deel twee): “Met wat ik nu weet, had ik Poetin beter gewurgd”

Naar het beeld van het voorbije WK voetbal kiezen Jean-Marie Dedecker (70), José De Cauwer (73) en Frank Raes (68) aan tafel in Brasserie Latem voor veel extra tijd. Passeren in deel twee van het Sportjaaroverzicht nog de revue: hondenrassen die bijten, coaches met een hoek af en Pelé als de grootste aller tijden. “Wie is de beste, de grootste, de mooiste… Ik ben die vraag een beetje moe, eerlijk gezegd.”