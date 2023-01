Twintigers in de jaren 20

Driekwart van de Vlaamse twintigers meent dat het vandaag onmogelijk is om een huis te kopen zonder geldelijke hulp van thuis uit. Het zegt wat over hun financiële situatie. In 2023 moet de buikriem aangehaald: minder opdoen, minder sparen. Probeer dan maar eens een huis te kopen. “Wie geen hulp krijgt van zijn ouders, valt uit de boot.”