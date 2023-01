PREMIER LEAGUE. Druk op Tottenham-coach Antonio Conte neemt toe na thuisnederlaag, Chelsea blijft steken op gelijkspel

Hugo Lloris, die met Frankrijk op strafschoppen de WK-finale verloor, kende niet een bepaald gelukkige terugkeer bij Tottenham. Vijf minuten ver in de tweede helft ging hij in de fout, waardoor Emiliano Buendia Aston Villa op voorsprong kon brengen, 23 minuten later scoorde Douglas Luiz de 0-2.

Het had een confrontatie kunnen worden tussen de twee keepers van de WK-finale, maar bij Aston Villa zat de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martinez op de bank.

Het was niet het dagje van de WK-finalisten, want de Argentijnse Tottenham-verdediger Cristian Romero kreeg in de eerste helft geel en ontsnapte aan een tweede geel.

Een zwak Tottenham werd zaterdag al uit de top vier gestoten door Manchester United en wist slechts twee van zijn jongste zeven wedstrijden te winnen. Villa daarentegen won zijn tweede thuiswedstrijd op rij onder Unai Emery.

Het thuispubliek in het Tottenham Stadium roerde zich. De spelers werden na het laatste fluitsignaal uitgejouwd en er waren gezangen tegen voorzitter Daniel Levy te horen.

Ook op het veld was er bij Tottenham heel wat ontevredenheid: Son Heung trok uit frustratie zijn beschermend masker af en Harry Kane zakte steeds dieper terug om de bal te komen opvragen.

Mangala pakt met Nottingham Forest punt tegen Chelsea

Nadat de bal tegen de lat ging, kon Sterling de rebound makkelijk binnen werken. — © REUTERS

Ook Chelsea maakte geen goede beurt op nieuwjaarsdag. The Blues bleven steken op een 1-1-gelijkspel tegen Nottingham Forest, achttiende in de stand. Bij Forest deed Rode Duivel Orel Mangala 78 minuten mee. Raheem Sterling bracht Chelsea na zestien minuten op voorsprong, maar na 63 minuten tekende Aurier de verdiende gelijkmaker aan. Chelsa staat na het gelijkspel achtste en dat is geen te beste zaak voor manager Graham Potter. Chelsea wist slechts één van zijn jongste vijf wedstrijden in alle competities te winnen. Onder Potter pakten The Blues 15 op 30 in de Premier League.