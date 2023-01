Russische media ontkennen: “Mysterieuze blondine achter Poetin” is niet telkens dezelfde vrouw

Neen, het is niet telkens dezelfde blondine die op tal van foto’s achter de Russische president opduikt. Althans, toch niet als we de Russische media mogen geloven.

Twitteraar Igor Kyivskyi, vertaald is dat “Igor van Kiev”, merkte het als eerste op: op tal van foto’s met de Russische president Vladimir Poetin doken in de achtergrond nogal vaak dezelfde gezicht op. “De laffe moordenaar Poetin is zo bang om echte mensen te ontmoeten dat hij acteurs en figuranten inhuurt om moeders van gedode orks(hoe de Oekraïeners de Russische troepen noemen, red.) te spelen”, schreef hij bij enkele voorbeeldfoto’s.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Onder andere een vrouw leek wel vaker terug te keren: als rouwende moeder, als soldaat, als lid van de FSB… De “mysterieuze blondine” ging de wereld rond. Was het echt telkens altijd dezelfde vrouw?

Neen dus. Althans niet volgens Russische media. Een van de “blondines” is blijkbaar Serguhina Larissa Borisovna zijn, een 57-jarige hulpsheriff uit de buurt van Sint-Petersburg, terwijl het in een van de andere gevallen om Anna Sidorenko gaat. Zij is een kapitein van het 71e regiment in het Russische leger.

Klopt dat? Oordeelt u vooral zelf...