Komende jaren drink je rosé noodgedwongen mogelijk uit groene fles en dat is eigenlijk een goede zaak

Rosé drinken we doorgaans uit doorzichtige flessen omdat je zo best kan zien welk kleur die heeft, mogelijk is dat volgend jaar een groene fles

Dat glasschaarste en hoge energieprijzen de wijnflessen duurder maken, wisten we al. Maar nu blijkt het ook gevolgen te kunnen hebben voor de kleur en de vorm van de flessen die we de volgende jaren in de winkel aantreffen. De Vlaamse wijnbouwster Ann Vermeersch overweegt haar rosé in groene flessen te bottelen omdat ze geen doorzichtige vindt. “En ook speciale flessen zul je almaar minder zien.”

Het familiebedrijf LePlan-Vermeersch in het Zuid-Franse Suze-la-Rousse bottelt jaarlijks een kleine 200.000 flessen rosé. Dat zou nu weleens in groene flessen kunnen gebeuren. “We hebben nog zo’n twee maanden om transparante flessen te vinden, want dan beginnen we te bottelen”, zegt wijnbouwster Ann Vermeersch. “Makkelijk is het niet. Glas is schaars en duur omdat hoogovens met gas werken en moeilijk personeel vinden. Producenten zetten daarom in op een kleiner gamma aan standaardflessen waarvan ze een massaproductie doen, wat de kosten drukt. Speciallekes zoals transparante of magnumflessen zijn daardoor moeilijker te vinden. Voor rosé kan een groene fles de oplossing zijn. Bij de magnumflessen overwegen we te ‘bottelen’ in een ‘pouch’, zo’n plastic zak met kraantje waarin ook al eens sangria wordt verpakt.”

LePlan-Vermeersch is niet de enige die op zoek moet naar een oplossing. Mark Schiettekat van wijnagentuur Le Wine beaamt dat. “Verschillende wijnbouwers zullen mogelijk voor andere flessen moeten kiezen dan ze gewoon zijn. Vooral bij rosé zal dat opvallen wanneer die plots te koop is in een groene fles. Het is net dé wijn waarbij klanten graag beslissen op basis van kleur. Vandaag is de trend dat rosé zo licht mogelijk moet zijn, vroeger neigde iedereen naar een veel diepere kleur. In een groene fles zie je dat niet meer. Terwijl een donkere fles voor de wijn zelf wel een goede zaak is: in een transparante fles komt de wijn veel meer in contact met uv-licht. Dat heeft gevolgen voord e bewaartermijn.”