Zij gingen júíst op 1 januari in alle vroegte op zoek naar een ‘verdwaalde’ vogel: “De feesten komen vandaag op plaats twee”

Niet iedereen zet het nieuwe jaar in met een glas champagne in de hand, sommigen doen dat met een verrekijker. In een Gents park streken gisterochtend een rits vogelspotters neer. Terwijl anderen de kater nog uit de ogen wreven of al aan het warmdraaien waren voor het volgende feest, tuurden zij in de bomen, hopend twee zeldzame vogeltjes te spotten. Al was er wel een goeie reden waarom dat net op 1 januari moest gebeuren.