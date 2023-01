Jager schiet zichzelf vermoedelijk per ongeluk dood met eigen jachtgeweer in tragisch ongeval

In Oostveld, in het West-Vlaamse Beernem, kende het nieuwe jaar een tragische start. Een 59-jarige jager kwam er om het leven na een schot van zijn eigen jachtgeweer. Volgens het parket wijst alles in de richting van een spijtig ongeval.

Het levenloze lichaam van Rik Van Hoecke werd zondagmiddag aangetroffen aan de rand van een weide langs de Bruinbergstraat, ter hoogte van een dreef net voorbij de voetbalterreinen van Hoger Op Oedelem. Er lag een jachtgeweer bij het lichaam, dat een schotwonde vertoonde. Het parket stuurde het lab en een wetsdokter ter plaatse en die kwamen al snel tot de conclusie dat er naar alle waarschijnlijkheid sprake was van een spijtig ongeval.

Wat er precies is misgelopen; is niet helemaal duidelijk, maar momenteel zou de hypothese luiden dat het wapen per ongeluk afging toen het slachtoffer, een ervaren jager, het gebruikte om een prikkeldraad naar beneden te duwen. In Oostveld wordt verslagen gereageerd op het plotse overlijden van de man, die al heel zijn leven een slagerij runde. “Over twee dagen zou Rik zijn zestigste verjaardag hebben gevierd”, zucht de broer van het slachtoffer.