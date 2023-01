Kersvers president Lula da Silva belooft “land herop te bouwen” met Braziliaanse volk

De nieuwe Braziliaanse president Luiz Inacio Lula da Silva heeft zondag in een toespraak voor het Congres voor zijn inhuldiging beloofd “het land herop te bouwen met het Braziliaanse volk”. Hij had het daarbij over de “rampzalige balans” van Jair Bolsonaro.

LEES OOK. Lula da Silva ingezworen als president van Brazilië

Lula, een icoon van politiek links, verweet zijn extreemrechtse voorganger dat hij “de gezondheidsmiddelen had uitgeput, het onderwijs, de cultuur, wetenschap en technologie had ontmanteld en de milieubescherming had vernietigd”. Brazilië hoeft niet te ontbossen om zijn landbouw te ondersteunen, aldus Lula in zijn eerste toespraak voor het Congres van een land dat een grote landbouwproducent is.

“We kunnen leven zonder bomen te kappen”, zonder bossen af te branden, verklaarde Lula. Hij herinnerde aan zijn streven naar “zero-ontbossing van het Amazonewoud” na de grootschalige ontbossing onder het bewind van zijn voorganger Jair Bolsonaro.