VIDEO. Sprinten, kappen en schieten: Loïs Openda scoort knappe treffer tegen PSG

Rode Duivel Loïs Openda heeft een knappe treffer gescoord tegen PSG. Hij werd op een tegenaanval in de diepte gestuurd en ontweek met een mooie kapbeweging de tackle van Marquinhos, waarna hij Donnarumma met wat geluk vloerde met een licht gekraakt schot. Openda scoorde niet alleen de 2-1 voor Lens, maar gaf ook de assist voor de 3-1 tegen PSG, waar Mbappé aan de aftrap stond. Messi had nog vakantie en Neymar was geschorst.