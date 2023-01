Tussenpaus spelen is niet de bedoeling: Scott Parker tekende voor 2,5 jaar bij Club Brugge

‘Oud op nieuw’ bracht Club Brugge een nieuwe trainer. Op 31 december om 17.45 uur kondigde het – zoals verwacht – aan dat het met Scott Parker in zee ging. De 42-jarige Engelsman, die eerder Fulham en Bournemouth naar de Premier League bracht maar zich daarin nog niet kon doorzetten, moet blauw-zwart opnieuw stabiliteit brengen en liefst doen swingen.

Opvallend: in tegenstelling tot zijn voorgangers tekende Parker een contract voor bepaalde duur, namelijk voor tweeënhalf jaar. Zowel Philippe Clement als Alfred Schreuder als Carl Hoefkens lag voor ónbepaalde duur vast, wat CEO Vincent Mannaert bestempelde als “een logische evolutie en een gezondere situatie”. Zijn uitleg daarover: “Vroeger kwamen trainers in hun laatste contractjaar en was het altijd gedoe. Nu werken we met tussentijdse evaluatiemomenten.” In het geval van Parker werd dus nog eens geopteerd voor een vaste looptijd – tot juni 2025. Daarbij zijn uiteraard de nodige afspraken gemaakt voor het geval er ooit een aanbieding voor hem komt.

Vandaag om 15 uur zal Mannaert de keuze voor Parker (en het ontslag van Hoefkens) toelichten, waarna de nieuwe T1 om 16 uur zichzelf aan pers en publiek mag voorstellen. Het is zijn eerste echte werkdag, zeg maar, want de spelers worden pas morgen verwacht voor de eerste training richting de topper van zondag in Genk.

Engelse stafleden?

Wat nog duidelijk moet worden is de samenstelling van de sportieve staf. Parker werkte tot nu toe met vaste assistenten. Dat gaat enerzijds om rechterhand Matt Wells, keeperscoach Rob Burch en analist Jonathan Hill, en anderzijds om performance coach Alastair Harris en physical coach Charlie Moore, die na zijn ontslag bij Bournemouth zijn gebleven. Rik De Mil, Paul Okon, Nosa Obasohan en Peter Mollez – de assistenten van Hoefkens – hopen vandaag duidelijkheid te krijgen over hun toekomst binnen Club. In tegenstelling tot zijn drie collega’s, die al meerdere jaren aan de slag zijn in Westkapelle, kwam Okon er pas in de zomer bij, op vraag van Hoefkens. De Australiër maakt zich dan ook weinig illusies.