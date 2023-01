“Minstens vier doden bij botsing van twee helikopters in Australië”

In totaal zaten dertien mensen aan boord van de twee helikopters, toen de rotors in de lucht met elkaar in contact kwamen, meldde de Queensland Ambulance Service op Twitter. Volgens 9News zijn drie van de gewonden in levensgevaar en worden zes anderen behandeld voor lichtere verwondingen.

Het ongeval gebeurde in de buurt van Sea World Marine Parks aan Main Beach. Het is nog niet duidelijk of de helikopters bij het pretpark horen.

Op foto’s is een zandbank in zee te zien met puin. Een van de helikopters zou erin geslaagd zijn om na de botsing nog te landen, het tweede toestel stortte neer.

De oorzaak van het ongeval is nog niet duidelijk. Politie en de reddingsdiensten zijn ter plaatse.

© EPA-EFE

© EPA-EFE

© EPA-EFE