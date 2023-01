Zelfs op Nieuwjaar delen Solange en Johan voeding uit aan slachtoffers overstromingen: “Achter die gevels schuilen menselijke drama’s”

Chênée/Halen

Het is nu bijna anderhalf jaar geleden dat in Wallonië tientallen gemeenten overstroomden. Maar hulp blijft er nodig. Zelfs op de eerste ochtend van het nieuwe jaar rijdt het echtpaar Solange Tastenoye (60) en Johan Hermans (57) naar de regio om er hulpgoederen en verse voeding uit te delen. En dat al voor de tachtigste keer. “Van de Waalse regering moeten we niks verwachten. Rien!”