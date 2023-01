TRANSFEROVERZICHT.Van Daley Blind tot Sory Kaba: ontdek hier wat uw favoriete club van plan is tijdens de wintermercato

Wat zoeken ze?

Het ziet ernaar uit dat de youngsters Andras Nemeth (zeker) en Mika Godts (er wordt nog gesproken) de club na dit seizoen of in de winterstop zullen verlaten. Zij zijn daarom recent teruggezet van de A-kern naar Jong Genk. Om die leemtes op te vullen en omdat KRC nogal dun zit in de vleugelaanvallers (enkel Paintsil en Trésor en als back-up Preciado), wordt er aanvallende versterking gezocht. De 22-jarige Nigeriaan Yira Sor werd al binnengehengeld van Slavia Praag. Er mag dus nog offensieve versterking bijkomen, tenzij Godts alsnog zou beslissen om zijn contract te verlengen. Voor de rest wil de club de huidige kern samenhouden. Enkel als er iemand vertrekt, wordt een alternatief gezocht.

Wie is er in beeld?

Yira Sor is al aangetrokken. Voor de rest geen namen bekend.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter?

Niemand moet de club verlaten. Nemeth, die zich geblokkeerd voelt door Onuachu, wil wel zo snel mogelijk andere oorden opzoeken.

Wat zoeken ze? Simpel: Als er niemand vertrekt, komt er ook niemand bij. De Finse vleugelspeler Casper Terho (19) is wel alvast een nieuw gezicht: hij komt over van Helsinki en tekende zijn contract bij Union al in september. Terho ging al mee op buitenlandse stage en speelde er ook in een oefenmatch. Hij is speelgerechtigd vanaf 1 januari.

Wie is er in beeld? Nog geen concrete namen.

Wie mag/moet de club verlaten? Niemand moet de club per se verlaten, maar voor overbodige spelers zoals Viktor Boone of Arnaud Dony wordt mogelijks wel een oplossing gezocht.

Wat zoeken ze? Een linksvoetige verdediger, want Sam Vines is lange tijd out. Een direct inzetbare middenvelder is eveneens welkom.

Wie is er in beeld? Daley Blind, transfervrij na zijn exit bij Ajax. Er is wel concurrentie vanuit Spanje. Ook Mateusz Klich (32, Leeds, middenvelder) werd reeds bekeken.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Met Radja Nainggolan is de man die het dringends weg moet al vertrokken. Zijn contract werd ontbonden.

Wat zoeken ze? Scott Parker moet eerst een goed beeld kunnen vormen van zijn kern. Maar sowieso wordt er naar een (invallers)doelman gespeurd, omdat Lammens kan vertrekken.

Wie is er in beeld? Er zijn nog geen concrete namen bekend.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? De kern moet afgeslankt worden, maar wie weg moet: dat ligt aan de nieuwe coach. Voor Otasowie wordt nog steeds een oplossing gezocht, ook Vormer en Pérez mogen nog altijd weg. Als Club geld wil vangen voor Lammens en Mbamba, is het nu ook het moment.

Wat zoeken ze? De Buffalo’s plannen niet meteen grote investeringen. Mocht er zich een offensieve, creatieve opportuniteit aanbieden, zal het Gentse bestuur wel niet aarzelen om toe te slaan. Hetzelfde geldt voor een middenvelder met een grote actieradius, een box-to-boxspeler.

Wie is er in beeld?Nog geen concrete namen.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Heel wat spelers zijn in juni einde contract maar dat betekent niet dat ze tijdens deze mercato allemaal andere oorden zullen opzoeken. Hauge leek even op weg naar de uitgang maar de Noor lijkt zich net op tijd herpakt te hebben.

Wat zoeken ze? De Rouches gaan in de eerste plaats op zoek naar vervangers voor Selim Amallah en Nicolas Raskin, die allebei naar de B-kern werden verwezen omdat ze hun contract niet wilden verlengen. Ook op de flanken wordt er naar versterking gezocht. Zeker op de rechtsback mag er iets bijkomen na de kruisbandblessure voor Gilles Dewaele.

Wie is er in beeld? Nog geen bevestigde namen van transfertargets. Net als in de zomer richt de club zich vooral op de Engelse markt.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? De club hoopt Amallah en Raskin nog voor een beperkte som van de hand te kunnen doen. Voor Amallah is er concrete interesse van Nottingham Forest en Valencia, al blijft het wachten op een eerste bod. Ook voor Boljevic en Nekadio wordt er een oplossing gezocht.

Wat zoeken ze? Bij Westerlo zijn ze niet meteen op zoek naar versterking.

Wie is er in beeld? Niemand.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Niemand moet weg, maar het zou kunnen dat spelers die nauwelijks in actie komen zelf aansturen op een vertrek of uitleenbeurt. Het is voorlopig rustig in de stille Kempen.

Wat zoeken ze? Niets specifiek. Ze zijn tevreden over hun huidige kern maar staan open voor opportuniteiten op de transfermarkt. Er is wel buitenlandse interesse voor Mousa Tamari, onder meer van Nantes. Als hij vertrekt, moet er een nieuwe rechtsbuiten komen.

Wie is er in beeld? Vooralsnog niemand.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Joao Gamboa is al teruggekeerd naar het Portugese Estoril. Soufiane Chakla, die bij de beloften traint, mag ook weg.

Wat zoeken ze? Twee spelers, een middenvelder en een spits, met oog op de toekomst.

Wie is er in beeld? Jongeren met groeimarge, voorlopig geen concrete namen.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? De gehuurde Braziliaan Heitor en linksachter Velkovski die volgende zomer einde contract is. Het contract van Dino Hotic loopt straks ook af en mogelijk wordt een bod op hem aanvaard.

Wat zoeken ze? STVV is niet meteen op zoek naar directe versterkingen.

Wie is er in beeld? Vooralsnog niemand.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Ameen Al Dakhil moet zeker niet weg, maar de jonge verdediger is wel in beeld bij Burnley.

Wat zoeken ze? Een spits.

Wie is er in beeld? Sory Kaba, die vorig seizoen bij OH Leuven speelde en nu bij het Deense Midtjylland, is al genoemd.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Wesley Hoedt past niet meer in de plannen. Sebastiano Esposito evenmin. Hij keerde al terug naar Inter.

Wat zoeken ze? Vooral een diepe spits: Benbouali voldoet (nog) niet, Badji kon zich evenzeer doorzetten. Daarnaast zijn ze op zoek naar versterking in de defensie: centraal achterin is de spoeling niet breed, maar ook op de flanken kan er iets bij.

Wie is er in beeld? Er doen nog geen concrete namen de ronde, maar de kans dat het een oude bekende van Felice Mazzu - en dus ook Charleroi - wordt, is groot.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Badji mag beschikken, verder wordt het afwachten of er concrete interesse is voor enkele spelers. Ali Gholizadeh kan zijn WK verzilveren en zal voor de juiste prijs weg mogen, daarnaast is er ook concrete interesse voor Nkuba, Zorgane en Kayembe. Voor die laatste legde Charleroi reeds een bod uit de MLS naast zich neer.

Wat zoeken ze? Met gemiddeld twee tegengoals per wedstrijd hoeft het niet te verbazen dat Eupen zich vooral defensief wil versterken.

Wie is er in beeld? Voorlopig circuleren er nog geen namen van concrete pistes.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Voor zomeraanwinsten Jan Kral en Jan Gorenc lijkt het Eupens avontuur van korte duur te zullen zijn. Zij mogen alweer beschikken. Stef Peeters en Smail Prevljak naderen het einde van hun contract, maar gezien de precaire situatie in het klassement lijkt een vroegtijdig vertrek van de twee sterkhouders onwaarschijnlijk.

Wat zoeken ze? “Een opportuniteit op de markt laten we niet schieten, maar we maken vooral ons huiswerk voor de zomer”, liet nieuwbakken sportief directeur Tim Matthys verstaan. Coach Steven Defour wil er graag een vervanger voor Thibaut Peyre bij.

Wie is er in beeld? De uitleenbeurt van Gustav Engvall aan het Noorse Sarpsborg 08 FF zit erop. Malinwa bekijkt of de Zweed, die nog tot medio 2024 onder contract ligt, weer aansluit.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Dries Wouters en Iebe Swers kregen voor de winterstage te horen dat ze naar een andere club op zoek mogen gaan. Peyre verhuist naar het Saudische Al-Batin.

Wat zoeken ze? Een scorende spits en vooral verdedigende versterking.

Wie is er in beeld? Pierre Dwomoh, de middenvelder die Antwerp momenteel uitleent aan het Portugese Braga.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? De kern is niet super breed, dus afslanken is momenteel niet aan de orde. Tenzij Thalhammer enkele jongens ziet die absoluut geen toekomst hebben in zijn ploeg.

Wat zoeken ze? Storck gaf al aan versterking te willen. De Duitse T1 zoekt een linksachter, defensieve middenvelder, centrale verdediger en een spits.

Wie is er in beeld? Een deal met de Duitse centrale verdediger Christalino Atemona is nabij. Verder is er interesse in Velkovski (Cercle Brugge) en Vormer (Club Brugge).

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? De Bruyn, Radovanovic en Benchaib moeten weg. Deze drie spelers werden door Storck naar de B-kern verbannen. Benchaib kan rekenen op interesse van MVV en Willem II.

Wat zoeken ze? Essevee zoekt defensieve versterking. Ervaring gewenst.

Wie is er in beeld? De naam van Ruud Vormer viel de voorbije weken regelmatig aan de Gaverbeek. Toch lijkt Mbaye Leye geen rekening meer te houden met de komst van de Nederlander die een fiks contract heeft in Brugge.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter? Chinonso Offor keert in principe deze winter terug naar Canada. De gehuurde aanvaller kon onvoldoende zijn stempel drukken. Ook Dani Ramirez en Borja Lopez komen in aanmerking voor een vertrek.

Wat zoeken ze?

In de eerste plaats een scorende spits, daarnaast ook een centrale verdediger en een creatieve middenvelder.

Wie is er in beeld?

Daarover is het gissen. Gezien de beperkte financiële slagkracht van de club wordt wellicht gemikt op huurspelers die elders niet aan de bak komen.

Wie mag/moet de club verlaten deze winter?

Een mogelijke overgang van sterkhouder Antoine Bernier naar AA Gent kan de Luikenaren de nodige financiële slagkracht bezorgen om hun transferwensen in daden om te zetten.