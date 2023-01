Jongen (10) zit al twee dagen vast in schacht van 35 meter lange betonnen paal

Een tienjarige jongen is in Vietnam in de schacht van een enorme betonnen paal gevallen en zit daar al twee dagen vast, meldt persbureau Reuters. Reddingswerkers zijn met man en macht bezig om de jongen te bevrijden.

Ly Hao Nam viel zaterdagochtend in de opening van de 35 meter lange paal op een bouwplaats, schrijven lokale media. Kort na zijn val werd de jongen nog gehoord, melden lokale autoriteiten. Reddingswerkers hebben een camera laten afdalen om vast te stellen op welke diepte hij vast zit. De opening in de paal zou een diameter van slechts 25 centimeter hebben. Autoriteiten staan dan ook voor een raadsel hoe de jongen in de schacht kon verdwijnen.

© AFP

De betonnen paal zou gebruikt worden als fundering bij de bouw van een brug in de Mekongdelta. Volgens lokale media was de jongen met vrienden oud ijzer aan het verzamelen toen het ongeval gebeurde.

Er is geprobeerd om de paal in z’n geheel uit de grond te trekken, maar dat is mislukt. Er is zuurstof naar beneden gepompt in een poging de jongen in leven te houden.

Tijdens pogingen om de paal los te krijgen, is de paal gekanteld, wat de reddingswerkzaamheden extra bemoeilijkt. Er zouden nu twee extra gaten worden geboord om het gevaarte alsnog in beweging te krijgen.

© AFP

