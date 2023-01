Voormalige paus Benedictus XVI opgebaard in Sint-Pieterbasiliek

Paus-emeritus Benedictus XVI is twee dagen na zijn dood opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek in Vaticaanstad. Vanaf iets na 9 uur kunnen gelovigen een laatste groet brengen aan Joseph Ratzinger, die zaterdag op 95-jarige leeftijd overleed.

Een lange rij van mensen wacht al sinds ’s ochtends vroeg op het Sint-Pietersplein om de basiliek te betreden. Het Vaticaan verwacht tot en met woensdag dagelijks tot 35.000 mensen. Zondag verspreidde het Vaticaan al de eerste foto’s van de overleden paus.

© EPA-EFE

Premier Giorgia Meloni was een van de eersten die een laatste groet bracht aan Benedictus. President Sergio Mattarella was al iets voor 9 uur in de basiliek, aldus de priester van de Sint-Pietersbasiliek aan persagentschap Ansa. En ook Benedictus’ privésecretaris Georg Gänswein was maandagochtend in de basiliek.

Benedictus XVI wordt donderdag begraven en bijgezet in de crypte van de Sint-Pietersbasiliek. De stad Rome verwacht dat tot 60.000 mensen de rouwplechtigheid zullen bijwonen, die wordt geleid door de huidige paus Franciscus.