Oekraïne voert aanval uit op schoolgebouw in Donbas en beweert “400 Russische soldaten” te hebben gedood

De Oekraïense raket was gericht op een gebouw in Makijivka, een vakschool waar Russische troepen gestationeerd zouden zijn. Volgens het Oekraïense leger kwamen daarbij liefst 400 Russen om het leven en raakten er nog 300 anderen gewond. Voor alle duidelijkheid: deze cijfers werden niet onafhankelijk geverifieerd. Persagentschap Reuters meldt voorlopig alleen dat er “veel doden” vielen bij de aanval.

“De raket sloeg twee minuten na middernacht in”, zo verklaarde Daniil Bezsonov, een door Rusland gesteunde hoge functionaris in de bezette delen van Donetsk. “De vakschool is een enorme klap toegebracht door een Himars-raket (een geavanceerd artilleriesysteem uit de VS, red.). Er waren doden en gewonden, maar de exacte aantallen zijn nog niet bekend.”

Op videobeelden die circuleren op Twitter is te zien dat het volledige schoolgebouw in puin werd gelegd. Dat de raketinslag zo’n enorme explosie zou hebben veroorzaakt, is mogelijk te wijten aan het feit dat er zo veel munitie opgeslagen was in de school.

De aanval werd ook erkend door de Russische media, al suggereerden zij dat er minder slachtoffers waren. “De verliezen zijn aanzienlijk”, aldus presentator Vladimir Solovyov. “Maar ze komen niet in de buurt van de 400.” Het Russische staatspersbureau TASS spreekt bijvoorbeeld van vijftien gewonden. “Ons luchtafweersysteem was actief, anders zouden er veel meer inslagen geweest zijn”, zegt Denis Poesjilin, de pro-Russische leider van de regio Donetsk ook aan Tass.

Ook op oudejaarsavond beweerde het Oekraïense leger al dat het 200 Russische soldaten had gedood bij een aanval nabij de stad Nova Kakhovka (regio Cherson). Ook die informatie kon echter nog niet worden geverifieerd.